Янис Тимма провёл изнурительную тренировку в Майами

Форвард «Химок» Янис Тимма провёл интенсивную тренировку в Майами (штат Флорида, США). Тимма работал под руководством персонального тренера.
Видео также доступно на странице Яниса Тиммы в «Инстаграме».
В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Меджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».
В нынешнее межсезонье «Химки» совершили ряд важных шагов по сохранению состава. Так, новый контракт был заключён с лидером коллектива Алексеем Шведом. Кроме того, сотрудничество с клубом продлили Девин Букер и ветераны команды Сергей Моня и Егор Вяльцев.
Досрочно завершённый сезон Единой лиги ВТБ «Химки» завершили на первом месте.
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