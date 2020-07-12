Уэстбрук саркастически отреагировал на низкую позицию в рейтинге Bleacher Report

Защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук высмеял рейтинг топ-100 лучших игроков от Bleacher Report, в котором он находится на 22-м месте позади таких исполнителей как Кайл Лаури и Паскаль Сиакам (оба «Торонто Рэпторс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Джейсон Тэйтум («Бостон Селтикс»), Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс») и ещё целого ряда баскетболиста с меньшим перечнем заслуг.



9-кратный участник Матча звёзд НБА и MVP лиги-2017 Уэстбрук многократно повторил надпись «Хаха» в «Инстаграме», давая понять о категорическом несогласии с рейтингом Bleacher Report.

Фото доступно в «Твиттере» NBA Retweet.



Средние показатели Уэстбрука в нынешнем сезоне составляют 27,5 очка, 8,0 подбора и 7,0 передачи, что заметно лучше многих вышестоящих в рейтинге игроков.



Напомним, первую десятку рейтинга Bleacher Report сформировали Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джимми Батлер («Майами Хит») и Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»).