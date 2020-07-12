В США зрелищно взорвали спортивный комплекс «Детройт Пистонс»

В городке Оберн-Хилл (штат Мичиган, США) взорвали крупный спортивный комплекс Palace of Auburn Hills, на котором в прошлом проводились соревнования по множеству видов спорта. Эта арена также была домашней для клуба НБА «Детройт Пистонс».
Видео подрыва спортивного комплекса можно посмотреть на странице обозревателя Бреда Галли в «Твиттере».
Спортивный комплекс Palace of Auburn Hills был открыт в августе 1988 года. Именно здесь команда из Мичигана завоевала три титула чемпиона НБА (1989, 1990, 2004). За годы существования на арене дважды проводили реконструкцию (2005, 2015). В 2017 году она была закрыта окончательно, а 11 июля 2020 года фактически стёрта с лица земли.
«Пистонс» с 2017 года проводят домашние матчи непосредственно в «Детройте» на арене Little Caesars Arena, открывшейся в том же 2017 году.
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