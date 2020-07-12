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Назван размер сокращения бюджета «Барселоны»

Назван размер сокращения бюджета «Барселоны»
Баскетбол / Евролига 0

Баскетбольный клуб «Барселона» сократит свой бюджет на 10-15% на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, каталонский клуб намерен пересмотреть некоторые контракты с игроками и может сократить состав с 15 до 13 человек.

Напомним, в возобновлённом сезоне чемпионата Испании «Барселона» сенсационно проиграла в финале «Басконии».

Контракт главного тренера каталонцев Светислава Пешича действовал до конца сезона-2020/2021, но руководство клуба решило досрочно расторгнуть сотрудничество с 70-летним сербским специалистом. Пост главного тренера команды занял Шарунас Ясикявичюс.

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