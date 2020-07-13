Кантер обрушился с критикой на Эрдогана за превращение православной святыни в мечеть

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за решение превратить православный собор святой Софии в Стамбуле в мечеть.



«Думаю, что это одна из игр Эрдогана. Я считаю это полностью политически мотивированным шагом. Собор святой Софии представлял всех нас. Я мусульманин, но уважаю других людей, другие религии, другие культуры, другие страны. Если бы не Эрдоган, а другой президент или премьер-министр сделали то же самое, я бы сказал точно так же. В этом районе Стамбула живёт много православных и католиков, поэтому мы должны уважать этих людей.



Эрдоган использует ислам в своих целях. Я думаю, что он делает именно это. Он превратил собор святой Софии в мечеть, чтобы обеспечить результаты голосования на выборах 2023 года. Год назад он проиграл муниципальные выборы в Стамбуле, Измире и Анкаре и понял, что теряет своих сторонников и голоса. Поэтому он использует ислам, чтобы объединить своих сторонников и сказать: «Посмотрите, что мне удалось сделать». То, что происходит с собором святой Софии, — это большое политическое шоу.



Прежде всего я хочу поблагодарить товарищей по команде «Селтикс», тренеров, болельщиков и всю семью НБА за их поддержку. Они дают мне надежду и силы во всей этой ситуации. Я боролся против диктатуры в Турции в течение семи лет, и мой отец наконец-то вышел на свободу. Многие говорят мне, что я должен быть счастлив и расслаблен сейчас, но моя борьба против диктатуры в Турции ещё не закончена. Она начинается сейчас. Вы все знаете мою историю, потому что я играю в НБА, но есть тысячи семей, в которых ситуация намного хуже моей. Из-за коронавируса турецкое правительство решило освободить всех насильников, убийц, педофилов, но при этом оставили политзаключенных в тюрьме. Если там распространится коронавирус, в тюрьмах будет много смертей. Мы должны отстаивать интересы всех этих людей и продолжать бороться за их права. Я считаю, что диктатор Эрдоган является одним из крупнейших террористов и должен нести ответственность за свои преступления», — приводит слова Кантера Eurohoops.



В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили к 15 годам лишения свободы в Турции, но недавно выпустили на свободу. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны Эрдогана.

Напомним, сам Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.