Игрок «Майами» Мейерс Леонард выпил банку пива за 3 секунды

28-летний американский форвард клуба НБА «Майами Хит» Мейерс Леонард, выступающий на позиции центрового, опубликовал видео в «Твиттере», продемонстрировав, как выпил банку пива за три секунды.
В текущем сезоне Леонард принял участие в 49 играх регулярного чемпионата за «Майами», в которых в среднем набирал 6,1 очков и совершал 5,1 подборов и 1,1 передачу.
Напомним, что регулярный чемпионат возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Первый раунд плей-офф стартует 18 августа, решающие игры в каждой из конференций должны начаться 15 сентября. Две лучшие команды разыграют титул в период с 30 сентября по 12 октября в случае проведения всех семи матчей серии.
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