Ватутин: в разгар трансферной кампании решение Хайнса перевернуло наши планы

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что решение Кайла Хайнса покинуть команду и перебраться в «Милан» стало большой неожиданностью для руководства «армейцев», из-за него пришлось в срочном порядке менять планы на трансферном рынке.



«Да, решение Кайла было для всех нас неожиданным неприятным сюрпризом. По сути, в разгар трансферной кампании оно перевернуло наши планы. Но к Хайнсу не может быть никаких претензий: он очень много отдал клубу во всех отношениях — и в спорте, и в построении побеждающей команды. И это вообще не вопрос паспорта.

Что касается телефонного звонка. Во-первых, у Кайла не было возможности обо всём сообщить лично, мы находились в изоляции в разных странах; во-вторых, он не просто обошёлся коротким информационным сообщением, но поговорил практически с каждым в клубе, с кем общался в «армейские» годы. Пояснил свой выбор, не отказался выйти на связь с болельщиками. Хайнс многое для нас значил, но мы идём дальше. Никто не остаётся в клубе навечно, и, уверен, мы построим новый прочный и успешный коллектив», — приводят слова Ватутина «Известия».