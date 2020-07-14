Гомельский оценил селекцию «Зенита»
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский дал оценку трансферной кампании санкт-петербургского «Зенита» этим летом.
Сине-бело голубые в межсезонье усилили состав 26-летним американским форвардом Алексом Пойтрессом, литовским центровым Артурасом Гудайтисом, канадским защитником Кевином Пангосом и российским игроком Денисом Захаровым.
Также ещё не подтверждены переходы форварда берлинской «Альбы» Люка Сикмы и атакующего защитника «Жальгириса» Кей Си Риверса. Эти трансферы были анонсированы различными инсайдерами ранее.
«Не самая сильная команда Евролиги, но вполне приличная. Ещё бы доминирующего центрового», — написал по поводу нового состава «Зенита» Гомельский на своём официальном сайте.
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