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Гомельский оценил селекцию «Зенита»

Гомельский оценил селекцию «Зенита»
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский дал оценку трансферной кампании санкт-петербургского «Зенита» этим летом.

Сине-бело голубые в межсезонье усилили состав 26-летним американским форвардом Алексом Пойтрессом, литовским центровым Артурасом Гудайтисом, канадским защитником Кевином Пангосом и российским игроком Денисом Захаровым.

Также ещё не подтверждены переходы форварда берлинской «Альбы» Люка Сикмы и атакующего защитника «Жальгириса» Кей Си Риверса. Эти трансферы были анонсированы различными инсайдерами ранее.

«Не самая сильная команда Евролиги, но вполне приличная. Ещё бы доминирующего центрового», — написал по поводу нового состава «Зенита» Гомельский на своём официальном сайте.

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