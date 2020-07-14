Ватутин: ФИБА просто сидит и ждет, пока мимо проплывет труп Евролиги. Не проплывет

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что Лига чемпионов ФИБА не является конкурентом Евролиги в борьбе за звание главного клубного турнира континента.



«Я не вижу в Лиге чемпионов конкурента Евролиге. Вроде бы у детища ФИБА есть серьёзный стартовый задел, некие суммы «на раскрутку». Возможно, не владею всей информацией, но со стороны мне кажется, что ФИБА, подобно китайскому мудрецу, просто сидит на берегу баскетбольной реки и ждет, пока мимо проплывет труп Евролиги. Не проплывет. Мне представляется, что стоило бы проявить активность, действовать агрессивнее.

Мы работаем на одном рынке, конкуренция помогает всем идти вперед. Евролига существует уже 20 лет, выстраивает стратегию, развивается. Пусть она ещё и не вышла на уровень значительных доходов и зарабатываемые деньги далеки от европейского футбола, но мы верим в ценность и перспективу нашего продукта, верим, что менеджмент Евролиги способен действовать активнее, задействовать все современные инструменты, поднять эффективность баскетбольного бизнеса на новый уровень. Для оценки экономики «молодой» Лиги чемпионов хотелось бы использовать более длительный период деятельности", — цитируют Ватутина «Известия».