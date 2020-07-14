«Фенербахче» подписал основного разыгрывающего на следующий сезон

Турецкий «Фенербахче» подписал контракт с разыгрывающим Лоренцо Бауэром, сообщает официальный сайт команды. Контракт рассчитан на один сезон. Браун должен стать основным разыгрывающим клуба.
В прошлом сезоне американский баскетболист играл в составе «Црвены Звезды», где в досрочно завершённом сезоне Евролиги набирал 12,3 очка и отдавал 4,6 результативной передачи за игру.
Напомним, ранее «Фенербахче» объявил о назначении на пост главного тренера сербского специалиста Игора Кокошкова, который согласился переехать в Турцию после 20 лет работы в НБА. «Фенербахче» урезал бюджет, команду покинули титулованный главный тренер Желько Обрадович, форварды Деррик Уильямс и Луиджи Датоме, однако клуб сумел договориться о сохранении Нандо де Коло и Яна Веселы, чтобы остаться на конкурентоспособном уровне в Евролиге.
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