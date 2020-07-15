40-летний Пау Газоль высказался о будущих карьерных планах

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль рассказал о своих дальнейших карьерных планах.
«Если бы я мог, я бы подтвердил, где буду играть в следующем сезоне, но, к сожалению, у меня нет хручтального шара, который предсказывает будущее.
Единственное, что я могу сделать сейчас — сосредоточиться на своём выздоровлении и сделать все, что в моих силах, чтобы играть за команду в следующем сезоне. Как только моя нога восстановится, я снова смогу насладиться игрой и посмотреть, как всё работает. До этого момента мне нужно набраться терения и день за днём работать», — приводит слова Пау Газоля AS.
40-летний Пау Газоль является одним из лучших игроков в истории европейского баскетбола, двукратным чемпионом НБА с «Лейкерс» и выиграл в общей сложности 11 медалей со сборной старшего звена, которая с ним была самой доминирующей сборной всех времён в европейском баскетболе.
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