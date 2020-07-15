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Патрик Беверли начал встречаться с популярной моделью

Патрик Беверли начал встречаться с популярной моделью
Баскетбол / НБА 0

32-летний разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли вступил в отношения с популярной моделью – Алексис Мари, сообщает FadeAway World.

Патрик Беверли в настоящее время находится в кампусе НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», но кажется, что он сделал всё, что должен был сделать, прежде чем отправиться в Орландо с командой. СМИ ранее не удавалось узнать подробности о личной жизни звёздного игрока, но теперь ходят слухи, что у Беверли появилась не менее известная спутница.

Фото Алексис Мари доступны в «Инстаграме».

По данным издания, баскетболист встречается со звездой Wild'N Out (американская серия комедийных и импровизированных игровых шоу, созданная комиком Ником Кэнноном) Алексис Мари. Беверли пока не подтвердил и не опроверг это, но это не займёт слишком много времени, пока слухи не подтвердятся им или его предполагаемой возлюбленной.

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