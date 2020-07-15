Патрик Беверли начал встречаться с популярной моделью

32-летний разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли вступил в отношения с популярной моделью – Алексис Мари, сообщает FadeAway World.
Патрик Беверли в настоящее время находится в кампусе НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», но кажется, что он сделал всё, что должен был сделать, прежде чем отправиться в Орландо с командой. СМИ ранее не удавалось узнать подробности о личной жизни звёздного игрока, но теперь ходят слухи, что у Беверли появилась не менее известная спутница.
Фото Алексис Мари доступны в «Инстаграме».
По данным издания, баскетболист встречается со звездой Wild'N Out (американская серия комедийных и импровизированных игровых шоу, созданная комиком Ником Кэнноном) Алексис Мари. Беверли пока не подтвердил и не опроверг это, но это не займёт слишком много времени, пока слухи не подтвердятся им или его предполагаемой возлюбленной.
- 15 июля 2020
-
07:52
-
07:29
-
07:15
-
02:39
-
01:00
-
00:47
-
00:14
-
00:02
- 14 июля 2020
-
22:21
-
22:14
-
21:32
-
20:12
-
19:59
-
19:00
-
17:47
-
16:55
-
16:49
-
15:27
-
15:07
-
14:16
-
13:57
-
13:01
-
12:25
-
12:24
-
12:13
-
11:48
-
11:33
-
10:33
-
09:36
-
08:44
-
08:36
-
08:29
-
07:56
-
04:48
-
00:50