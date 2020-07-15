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Гомельский сравнил потенциального новичка «Зенита» Монро с покидающим команду Айоном

Гомельский сравнил потенциального новичка «Зенита» Монро с покидающим команду Айоном
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский сравнил эффективность центрового Густаво Айона, который нынешним летом станет свободным агентом и покинет «Зенит», и потенциального новичка сине-бело-голубых Грега Монро.

«Сложно сравнивать. Айон — работяга. Проделывает на площадке огромные объёмы работы. Причём и в защите, и в атаке. А Монро, конечно, гораздо эффективнее в трёхсекундной зоне соперника, мощнее на подборе, лучше ставит заслоны. Но играть на позиции 4-го номера Монро не может совсем», — написал Гомельский на своём сайте.

В сезоне-2019/2020 Айон принял участие в 26 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал по 12,5 очка, а также совершал по 5,3 подбора и отдавал по 2,2 передачи. До «Зенита» 35-летний Густаво выступал за мадридский «Реал», а также за «Новый Орлеан» (2011/2012), «Орландо» (2012/2013), «Милуоки» (2013) и «Атланту» (2013/2014).

Монро стал игроком «Баварии» в минувшее межсезонье. В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи. До этого он девять лет выступал в НБА в составе «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».

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