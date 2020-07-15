Легенда «Чикаго» Скотти Пиппен сменил имидж
Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен решил изменить причёску. После очередного визита к стилисту на его голове появились брейды.
Пиппен выступал за «Чикаго» с 1987 по 1998 год. Он вернулся в состав «быков» в 2003 году, но провёл в команде лишь один сезон. Карьеру американский баскетболист завершил в 2008 году, поиграв ещё один сезон в Финляндии и Швеции.
Фото доступно на странице издания Bleacher Report в «Твиттере».
В апреле Пиппен сообщил, что больше не является советником в «Чикаго Буллз», эту должность он занимал с 2012 года. Скотти признался, что «не хотел выносить сор из избы», но решил ответить на прямой журналиста. По словам легендарного баскетболиста, его уволили.
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