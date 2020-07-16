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«Там всё для людей». Лиходей объяснил, почему не остался в России и уехал в Европу

«Там всё для людей». Лиходей объяснил, почему не остался в России и уехал в Европу
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Российский форвард Валерий Лиходей заявил, что очень рад вновь вернуться в «Анвил», где выступал в сезоне-2018/2019 и вместе с клубом стал чемпионом Польши.

«УНИКС не стал продлевать контракт, поэтому я начал искать варианты и решил вернуться в Европу. „Анвил“ был очень заинтересован во мне, я очень рад вернуться в этот клуб. В польской лиге всё было замечательно, мне многое понравилось, там всё для людей. Было много поздравлений от болельщиков „Анвила“. За один день болельщики написали мне больше сообщений, чем за весь прошлый сезон», — приводит слова Лиходея «Р-Спорт».

Польский «Анвил» объявил о переходе Лиходея в начале июля. В прошлом сезоне 33-летний баскетболист выступал в казанском УНИКСе.

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