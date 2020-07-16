Перед отъездом из Орландо у Зайона Уильямсона были судороги в ногах

Сегодня, 16 июля, стало известно, что тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон покинул расположение команды в Орландо. В официальном пресс-релизе луизианцев говорилось, что отъезд баскетболиста вызван семейными обстоятельствами.
Теперь стало известно, что, перед тем как покинуть Орландо, у Уильямсона были судороги в ногах, сообщает The Athletic. Из-за этого он пропустил часть тренировок. При этом указывается, что состояние здоровья Зайона не вызывает опасений у руководства «Нью-Орлеан Пеликанс», и подчёркивается, что судороги «не являются проблемой».
Уильямсон планирует позже присоединиться к команде, чтобы принять участие в рестарте сезона НБА. Зайон — первый номер драфта НБА 2019 года. Пропустил большую часть сезона из-за травмы. Из-за этого успел сыграть всего в 19 встречах регулярного чемпионата, набирая в них 23,6 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,2 передачи.
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