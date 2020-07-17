Новый главный тренер «Баварии» шокирован трансферами на европейском рынке

Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери удивился активности на европейском трансферном рынке с учётом кризиса из-за пандемии коронавируса.



«Я немного шокирован. «Кризис, кризис, кризис, денег нет, надежд нет». А потом бум! Много значимых трансферов, большие игроки меняют клубы, выдаются крупные контракты. «Баварии» предстоит идти другим путём. Это не значит, что мы не будем конкурентоспособными. Есть разные способы, которыми мы можем вести дела. Я с энтузиазмом смотрю на то, как в будущем будет выглядеть «Бавария». В первую очередь на бумаге. Мне предстоит перенести всё это с бумаги на площадку. Я хочу играть. Соперник будет лучше? Я пожму оппоненту руки, поздравлю и буду двигаться дальше. Мои ощущения в данный момент? Я мечтаю о лучшем», – цитирует Тринкьери Eurohoops.



Напомним, Тринкьери стал главным тренером «Баварии» на этой неделе. В прошлом сезоне итальянский специалист, который ранее работал в казанском УНИКСе, возглавлял сербский «Партизан».