«Вашингтон» подписал экс-игрока «Зенита» на замену Брэдли Билу на рестарт сезона НБА
«Вашингтон Уизардс» заключил контракт с тяжелым форвардом Джерродом Ютоффом, сообщает обозреватель The Athletic Джон Холлинджер. Ютофф заменит в заявке «Уизардс» атакующего защитника Брэдли Била, отказавшегося принимать участие в рестарте сезона НБА в Орландо.
В нынешнем сезоне Ютофф сыграл 4 матча за «Мемфис Гриззлиз», набирая 1,0 очка. Форвард заключил с клубом из Теннесси десятидневный контракт. Большую часть сезона Ютофф провёл в G-Лиге, набирая в среднем 18,9 очка и 10,7 подбора.
Стоит отметить, что в сезоне-2018/2019 Ютофф выступал за санкт-петербургский «Зенит». Одной из сильных сторон форварда считается трёхочковый бросок. В «Зените» Ютофф реализовывал 43,5% из-за дуги.
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