Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Вашингтон» подписал экс-игрока «Зенита» на замену Брэдли Билу на рестарт сезона НБА

«Вашингтон» подписал экс-игрока «Зенита» на замену Брэдли Билу на рестарт сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

«Вашингтон Уизардс» заключил контракт с тяжелым форвардом Джерродом Ютоффом, сообщает обозреватель The Athletic Джон Холлинджер. Ютофф заменит в заявке «Уизардс» атакующего защитника Брэдли Била, отказавшегося принимать участие в рестарте сезона НБА в Орландо.

В нынешнем сезоне Ютофф сыграл 4 матча за «Мемфис Гриззлиз», набирая 1,0 очка. Форвард заключил с клубом из Теннесси десятидневный контракт. Большую часть сезона Ютофф провёл в G-Лиге, набирая в среднем 18,9 очка и 10,7 подбора.

Стоит отметить, что в сезоне-2018/2019 Ютофф выступал за санкт-петербургский «Зенит». Одной из сильных сторон форварда считается трёхочковый бросок. В «Зените» Ютофф реализовывал 43,5% из-за дуги.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020