Чарльз Баркли: мы не можем позволить, чтобы чернокожие ущемляли чьи-либо права

Прославленный баскетболист, а ныне эксперт Чарльз Баркли обратился к экс-игроку НБА Стивену Джексону, а также игроку НФЛ Дешону Джексону, актёру Нику Кэннону и рэперу Айс Кьюбу, которые позволили себе антисемтиские высказывания. Баркли подчеркнул, что чернокожие, требуя равноправия, сами не должны забывать о правах других людей.
«Стивен Джексон, Дешон Джексон, Ник Кэннон, Айс Кьюб, что вы чёрт возьми делаете? Вы хотите расового равноправия, мы все этого хотим. Но я не понимаю, как оскорбление других групп помогут нашему делу. Мы не можем позволить, чтобы чернокожие также ущемляли чьи-либо права. Особенно, если мы просим у белых уважения, экономических возможностей и прочего. Я очень разочарован. Не понимаю, как вы собираетесь победить ненависть, выражая ещё большую ненависть. Этого не должно быть в вашем лексиконе, в ваших сердцах», — сказал Баркли на записи, размещённой на странице NBA on TNT в «Твиттере».
- 18 июля 2020
-
00:42
- 17 июля 2020
-
23:32
-
23:28
-
23:21
-
22:32
-
21:41
-
21:31
-
21:18
-
20:55
-
20:10
-
19:26
-
18:11
-
18:03
-
17:49
-
15:36
-
15:29
-
14:33
-
12:21
-
11:18
-
10:49
-
10:18
-
09:30
-
08:05
-
08:01
-
07:56
-
07:47
-
07:41
-
00:47
- 16 июля 2020
-
23:44
-
22:48
-
21:53
-
20:49
-
19:52
-
19:01
-
18:54