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Чарльз Баркли: мы не можем позволить, чтобы чернокожие ущемляли чьи-либо права

Чарльз Баркли: мы не можем позволить, чтобы чернокожие ущемляли чьи-либо права
Баскетбол / НБА 0

Прославленный баскетболист, а ныне эксперт Чарльз Баркли обратился к экс-игроку НБА Стивену Джексону, а также игроку НФЛ Дешону Джексону, актёру Нику Кэннону и рэперу Айс Кьюбу, которые позволили себе антисемтиские высказывания. Баркли подчеркнул, что чернокожие, требуя равноправия, сами не должны забывать о правах других людей.

«Стивен Джексон, Дешон Джексон, Ник Кэннон, Айс Кьюб, что вы чёрт возьми делаете? Вы хотите расового равноправия, мы все этого хотим. Но я не понимаю, как оскорбление других групп помогут нашему делу. Мы не можем позволить, чтобы чернокожие также ущемляли чьи-либо права. Особенно, если мы просим у белых уважения, экономических возможностей и прочего. Я очень разочарован. Не понимаю, как вы собираетесь победить ненависть, выражая ещё большую ненависть. Этого не должно быть в вашем лексиконе, в ваших сердцах», — сказал Баркли на записи, размещённой на странице NBA on TNT в «Твиттере».

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