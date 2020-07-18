Паскуаль: хладнокровие Фридзона и его понимание баскетбола будут очень полезны

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный и главный тренер команды Хавьер Паскуаль прокомментировали подписание контракта с Виталием Фридзоном.



«Не думаю, что нужно приводить какие-то аргументы в пользу капитана сборной России. У Виталия богатый опыт выступления и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ. Уверен, он нам очень пригодится в наступающем сезоне. Безусловно, его приход большой плюс для молодых ребят, которые будут играть и привлекаться в основную команду», — приводит слова Церковного официальный сайт команды.



«С приходом Виталия мы еще больше расширяем ростер. Прекрасный снайпер, с колоссальным опытом выступлений в различных турнирах. Неоднократно видел Виталия в составе соперников, а теперь рад приветствовать в нашей команде. Его хладнокровие и понимание баскетбола будут очень полезны в решающие моменты матчей», — прокомментировал подписание контракта Хави Паскуаль.