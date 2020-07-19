Дуайт Ховард назвал самого доминирующего центрового и лучшего снайпера в истории НБА

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал, кого он считает лучшим снайпером и лучшим центровым в истории Национальной баскетбольной ассоциации.
«Мы играли с „Голден Стэйт“ в плей-офф, когда я играл в „Хьюстоне“ и Стефен Карри получил травму за пару игр до нашего матча. И тогда пришла очередь Клэя Томпсона. Я думал, что у нас действительно есть шанс, но Клэй попросту не промахивался.
Лучший центровой? Шак. Если ты не выберешь Шакила О'Нила, то ты просто спятил», — приводит слова дуайта Ховарда Fadeaway World.
Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида, США. Перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.
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