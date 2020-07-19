Сент-Рос определился с новым клубом после ухода из ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА Ховард Сент-Рос, о расставании которого с командой из Москвы стало известно сегодня, 19 июля, определился с местом продолжения карьеры.

Кубинский баскетболист вернётся в Грецию. Но на этот раз он будет выступать не за АЕК, цвета которого защищал до перехода в ЦСКА, а за «Панатинаикос», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Варлос Никос.

Напомним, причиной ухода Сент-Роса из ЦСКА стала нехватка финансового ресурса. Ховард присоединился к ЦСКА в январе 2020 года. В красно-синих цветах Сент-Рос дебютировал в Евролиге, где успел принять участие в 10 матчах, набирая в них 5,5 очка, собирая 2,5 подбора, совершая 1,7 передачи и 0,7 перехвата. На его счету также два матча в Лиге ВТБ, где он собирал коллекцию из 6,5 очка, 3,5 подбора, 2,0 передачи, 1,5 перехвата.