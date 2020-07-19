Гомельский рассказал, что значит уход Сент-Роса из ЦСКА
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями, что может значить уход из ЦСКА Ховарда Сент-Роса. По словам специалиста, руководство «армейского» клуба, вероятнее всего, уже находится в завершающей стадии переговоров с баскетболистом на ту же позицию.
«Сообщение, что ЦСКА расстаётся с Сент-Росом, подтверждает, что клуб находится в завершающей стадии переговоров с игроком на эту позицию», — написал Гомельский на своём официальном сайте, отвечая на вопрос о возможном приобретении клубом Элайджи Брайанта.
Напомним, об уходе Сент-Роса было объявлено сегодня, 19 июля. Президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил расставание с игроком сокращением бюджета. Ховард продолжит карьеру в «Панатинаикосе».
- 19 июля 2020
-
12:22
-
12:21
-
11:49
-
11:43
-
10:09
-
09:19
-
08:44
-
01:00
-
00:38
- 18 июля 2020
-
23:57
-
22:58
-
21:22
-
20:57
-
19:58
-
19:00
-
18:46
-
18:02
-
17:58
-
17:51
-
16:32
-
15:36
-
14:54
-
13:53
-
13:52
-
13:13
-
12:59
-
11:05
-
10:53
-
09:30
-
08:55
-
07:31
-
07:08
-
03:54
-
00:42
- 17 июля 2020
-
23:32
Партнерский контент