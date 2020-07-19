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Гомельский рассказал, что значит уход Сент-Роса из ЦСКА

Гомельский рассказал, что значит уход Сент-Роса из ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями, что может значить уход из ЦСКА Ховарда Сент-Роса. По словам специалиста, руководство «армейского» клуба, вероятнее всего, уже находится в завершающей стадии переговоров с баскетболистом на ту же позицию.

«Сообщение, что ЦСКА расстаётся с Сент-Росом, подтверждает, что клуб находится в завершающей стадии переговоров с игроком на эту позицию», — написал Гомельский на своём официальном сайте, отвечая на вопрос о возможном приобретении клубом Элайджи Брайанта.

Напомним, об уходе Сент-Роса было объявлено сегодня, 19 июля. Президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил расставание с игроком сокращением бюджета. Ховард продолжит карьеру в «Панатинаикосе».

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