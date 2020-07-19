Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Казинс назвал лучшего белого игрока в нынешней НБА

Казинс назвал лучшего белого игрока в нынешней НБА
Баскетбол / НБА 0

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА, один из самых доминирующих центровых лиги Демаркус Казинс рассказал, кого считает лучшим белым игроком в НБА."

Это Лука Дончич. Чувак, он настоящая проблема", — сказал Казинс в интервью, размещённом на странице комика Гэри Оуэна в «Твиттере».

Напомним, Лука Дончич — лидер «Даллас Маверикс». Молодой словенец проводит второй сезон в лиге. В минувшем он был признан Лучшим новичком года.

В нынешнем регулярном чемпионате Дончич успел принять участие в 54 встречах, набирая в них 28,7 очка, собирая 9,3 подбора и совершая 8,7 передачи и 1,1 перехвата.На момент приостановки сезона «Даллас Маверикс» занимал седьмое место в таблице Западной конференции, имея в активе 40 побед в 67 матчах.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020