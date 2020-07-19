Казинс назвал лучшего белого игрока в нынешней НБА

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА, один из самых доминирующих центровых лиги Демаркус Казинс рассказал, кого считает лучшим белым игроком в НБА."

Это Лука Дончич. Чувак, он настоящая проблема", — сказал Казинс в интервью, размещённом на странице комика Гэри Оуэна в «Твиттере».

Напомним, Лука Дончич — лидер «Даллас Маверикс». Молодой словенец проводит второй сезон в лиге. В минувшем он был признан Лучшим новичком года.

В нынешнем регулярном чемпионате Дончич успел принять участие в 54 встречах, набирая в них 28,7 очка, собирая 9,3 подбора и совершая 8,7 передачи и 1,1 перехвата.На момент приостановки сезона «Даллас Маверикс» занимал седьмое место в таблице Западной конференции, имея в активе 40 побед в 67 матчах.