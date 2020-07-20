Коби Брайант удостоен премии «Эмми» посмертно

Легенда НБА Коби Брайант посмертно награждён лос-анджелесской премией «Эмми» за благотворительность, вклад в развитие местного сообщества и вдохновение.
«Эмми» считается телевизионным аналогом «Оскара» (для кино), «Грэмми» (для музыки) и «Тони» (для театра). Брайант награжден вариацией премии, которая вручается за деятельность в Лос-Анджелесе.
От имени семьи Брайант награду принял композитор Джон Уильямс, который написал музыку к таким известным картинам, как «Один дома», «Индиана Джонс», «Список Шиндлера», «Звёздные войны», «Гарри Поттер» и многим другим.
Фото доступно на странице Television Academy в «Твиттере».
Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.
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