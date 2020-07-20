Энес Кантер ответил «Фенербахче», который навсегда закрыл для него дверь в клубе

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер ответил на заявление турецкого «Фенербахче», который в официальном пресс-релизе написал, что двери клуба навсегда закрыты для игрока.



«Это не имеет значения. Они всё равно не смогут оплатить мои услуги. Я не перейду туда», — написал Кантер на своей странице в «Твиттере».



Ранее Кантер заявлял о желании вернуться в «Фенербахче» после завершения карьеры в НБА. Кантер играл за молодёжную команду «Фенербахче» в 2006-2008 годах. В сезоне-2008/2009 центровой появлялся на площадке в составе основной команды в некоторых матчах Евролиги и чемпионата Турции. После перехода в NCAA Кантер занял жёсткую позицию в отношении турецких властей.



В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили к 15 годам лишения свободы в Турции, но недавно выпустили на свободу. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.