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«Урал» из-за финансовых проблем пропустит сезон-2020/2021

«Урал» из-за финансовых проблем пропустит сезон-2020/2021
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Екатеринбургский баскетбольный клуб «Урал» из-за финансовых проблем пропустит следующий сезон. Команда не получила средств на выступления в чемпионате Суперлиги-1.

«Друзья, сегодня для нашего клуба очень грустный день. «Урал» отзывает свою заявку на участие в играх чемпионата России в сезоне-2020/2021. Увы, но экономические проблемы, вызванные коронавирусом, ударили и по нашему клубу.

Мы уходим на паузу на предстоящий сезон, но будем прилагать усилия для дальнейшего развития уральского баскетбола, чтобы мы снова увиделись с вами в ДИВСе через год, в сезоне-2021/2022.

Мы очень благодарны всем, кто поддерживал и поддерживает клуб, нашим игрокам и болельщикам. Мы гордимся достижениями клуба, который два раза подряд был победителем мужской Суперлиги в сезонах-2011/2012 и 2012/2013. Ваша поддержка неоценима — огромное спасибо!

Мы не прощаемся, мы уходим на вынужденную паузу. Спасибо, что вы с нами!» — говорится в обращении председателя попечительского совета клуба Владимира Власова, оно опубликовано на сайте команды.

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