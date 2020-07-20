Прифтис высказался о расставании УНИКСа с Макколлумом

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился мыслями об уходе из команды её лидера, американца Эрика Макколлума. По словам специалиста, УНИКС потерял «уникального человека и великолепного игрока».

«В работе тренера есть моменты, которые очень тяжело принять. Очень жаль расставаться с игроками, с которыми ты выстроил отношения и наладил связь. Макколлум, в моём понимании, уникальный человек, великолепный игрок и хороший друг. Он оставил яркий след в истории УНИКСа, и я уверен, что все в Казани благодарны ему за всё, что было сделано, и относятся к Эрику с большим уважением. Я тоже благодарен Эрику за два года в УНИКСе. Буду скучать по его игре и тому, как он любил поболтать», — приводит слова Прифтиса «Р-Спорт».