Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Прифтис высказался о расставании УНИКСа с Макколлумом

Прифтис высказался о расставании УНИКСа с Макколлумом
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился мыслями об уходе из команды её лидера, американца Эрика Макколлума. По словам специалиста, УНИКС потерял «уникального человека и великолепного игрока».

«В работе тренера есть моменты, которые очень тяжело принять. Очень жаль расставаться с игроками, с которыми ты выстроил отношения и наладил связь. Макколлум, в моём понимании, уникальный человек, великолепный игрок и хороший друг. Он оставил яркий след в истории УНИКСа, и я уверен, что все в Казани благодарны ему за всё, что было сделано, и относятся к Эрику с большим уважением. Я тоже благодарен Эрику за два года в УНИКСе. Буду скучать по его игре и тому, как он любил поболтать», — приводит слова Прифтиса «Р-Спорт».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020