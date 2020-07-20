Донован Митчелл во время самоизоляции проживал в подвале

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл рассказал, как узнал о заражении коронавирусом, и признался, что период самоизоляции провёл в подвале.

«В ту ночь я поспал всего около 20 минут. В 8:30 утра я узнал, что заразился коронавирусом. Это был один из самых страшных моментов в моей жизни. Но больше всего меня заботило то, что за четыре-пять дней до этого я виделся с мамой и сестрой. Сразу же позвонил им и сказал пройти тестирование.

Вернувшись домой, я должен был изолироваться и провёл это время в подвале. Там не было окон. Я не понимал, то ли 4 часа утра, то ли 4 часа вечера. Каждый день ждал появления симптомов. В целом провёл там 10-11 дней», — рассказал Митчелл в интервью, размещённом на канале Bleacher Report в YouTube.

Напомним, после заражения коронавирусом игроков «Юты Джаз» Руди Гобера и Донована Митчелл в НБА решили приостановить регулярный чемпионат.