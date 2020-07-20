Тренер ЦСКА: Ватутин не спятил, когда продолжает говорить о сокращении бюджета команды

Андреас Пистиолис, помощник главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, подтвердил заявление президента клуба Андрея Ватутина о сокращении бюджета на следующий сезон.



«Мы довольны комплектацией. Не всё было идеально, но всё прошло хорошо. Мы можем сделать что-то хорошее. Хочется, чтобы Ховард Сент-Рос остался в команде, но что поделаешь, если обстоятельства требуют расстаться с ним. Люди находят странным, что господин Ватутин говорит о сокращении бюджета. Первая реакция — посмеяться над этим утверждением. Но если проанализировать действия ЦСКА, станет понятно, что бюджет стал меньше, чем раньше. Нужно смотреть, какие контракты сброшены, а какие подписаны.



В нашей команде будут играть трое российских тинейджеров. Люди должны понять, почему Ватутин говорит об урезании. Это реальность. Местные игроки стоят дороже, вы это знаете. Некоторые решения были сделаны, чтобы построить команду по-другому. Господин Ватутин не спятил, продолжая говорить об урезании бюджета», — приводит слова Пистиолиса Eurohoops.



Напомним, в межсезонье ЦСКА подписал контракты с Николой Милутиновым и Торнике Шенгелией и расстался с Кайлом Хайнсом и Андреем Воронцевичем. Кроме того, «армейцы» переподписали соглашения с Дарраном Хиллиардом и Майком Джеймсом. Первый матч в новом сезоне Евролиги ЦСКА сыграет 1 октября в гостях с «Барселоной». Старт чемпионата Единой лиги ВТБ запланирован на 20 сентября.