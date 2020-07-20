Игрок украинского клуба проигрался на ставках, влез в долги и столкнулся с коллекторами

Защитник украинского клуба «Нико-Баскет» Михаил Горобченко рассказал, что увлёкся ставками на спорт и в результате залез в долги и столкнулся с коллекторами.
При этом Горобченко отметил, что никогда не ставил на матчи своей команды или на украинской Суперлиги.
«Понял, что на матчах НБА или футболе выигрывать сложно, и переключился на настольный теннис — там и лимиты были высокие, и выиграть можно было быстро сразу несколько тысяч гривен. Короче говоря, затянуло», — написал Горобченко на своей странице в «Фейсбуке».
Длинный пост в социальной сети он завершил советом баскетболистам.
«Это чистосердечное признание. Решился на такой шаг, потому что устал от слухов и вранья. Своего же вранья. Хочу закончить с этим раз и навсегда и призвать ребят не повторять моих ошибок. Иногда простая забава может завести вас очень далеко и совсем не туда», — написал Горобченко на своей странице в «Фейсбуке».
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