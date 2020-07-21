Елевич отреагировал на переход Воронова в «Химки» и Фридзона в «Зенит»

Экс-наставник «Химок» и сборной России Сергей Елевич прокомментировал переход в подмосковный клуб защитника Евгения Воронова и подписание санкт-петербургским «Зенитом» капитана национальной команды Виталия Фридзона.

«Я очень доволен, что Воронов перешёл в «Химки». Это большой профессионал. Важно отметить, что таких, как Воронов, российских баскетболистов сейчас мало. Евгений — прекрасный боец. А самое важное он очень коммуникабельный. У него никогда нет никаких претензий к партнёрам по команде. Он невероятно трудолюбивый: пашет как вол. Когда я в 2007 году готовил студенческую сборную для выступлений на Универсиаде, Воронов был одним из немногих баскетболистов, которые подходили ко мне и дотошно спрашивали, над чем им нужно поработать. Это очень редкое явление для игроков. В своё время я очень хотел взять Воронова в «Химки», но стечение обстоятельств не позволило этого сделать. Я до сих пор очень жалею об этом. Это Игрок. Именно так, с большой буквы. Но я очень рад, что это произошло сейчас. Однако в тот момент была хорошая идея построить игру на Моне, Фридзоне и Воронове. Я вообще тогда хотел создать боеспособную команду, которая процентов на 70 была бы составлена из российских игроков. Если бы Женя появился у нас тогда, он бы из «Химок» просто так не ушёл.



Что касается перехода Фридзона в «Зенит», то Виталик — игрок уникальный. Он обладает ценными качествами, которые могут проявиться именно в коллективе. В то же время он способен решить исход встречи один. Такие игроки очень нужны. Думаю, «Зенит» не зря обратил на него внимание. Можно сказать, попал в точку», — цитирует Елевича «Матч ТВ».