«Панатинаикос», «Эфес» и «Жальгирис» объявили о новых межсезонных подписаниях

Греческий «Панатинаикос» на официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом Ховардом Сент-Росом. Соглашение подписано по схеме «1+1». Сент-Рос завершал сезон-2019/2020 в московском ЦСКА, к которому присоединился в январе. В 10 матчах Евролиги кубинец набирал за «армейцев» 5,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.
Также в «Пао» из турецкого «Галатасарая» вернулся тяжёлый форвард Зак Огаст. Стороны согласовали условия контракта по схеме «1+1». Огаст играл за «Панатинаикос» в сезоне-2017/2018.
«Анадолу Эфес» в «Твиттере» сообщил о продлении контракта с атакующим защитником Крунославом Симоном, соглашение также подписано по схеме «1+1». Баскетболист выступает за клуб с 2017 года. 35-летний защитник набирал в среднем 8,9 очка, 3,9 подбора и 2,9 передачи в Евролиге сезона-2019/2020.
Литовский «Жальгирис» решил сохранить в составе защитника Томаса Уолкапа. Об этом сообщил официальный сайт клуба. Действующий контракт с игроком действителен до ноября 2021 года.
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