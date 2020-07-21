«Локомотив-Кубань» сохранил в составе Джонни О’Брайанта

Краснодарский «Локомотив-Кубань» продлил соглашение с американским форвардом Джонни О’Брайантом на один год, сообщает официальный сайт клуба.
Джонни стал лучшим снайпером «Локомотива» в сезоне – на счету форварда красно-зелёных 15,5 очка в среднем за игру. В Еврокубке он набирал 13,8 очка, делал 5,1 подбора и отдавал 1,4 передачи в среднем за игру, в Единой Лиге ВТБ – 16,4 очка + 5,7 подбора + 2,6 передачи.
«Очень рад, что Джонни остаётся в «Локо». К О’Брайанту был высокий интерес на рынке, но нам удалось сохранить в составе важного игрока. Он способен доминировать на площадке и в защите, и в нападении – для этого у него есть всё, что нужно: и талант, и габариты. Очень важно, чтобы к началу подготовки он был максимально готов и прибыл в оптимальной форме. Мне кажется, что этот сезон для него может стать прорывным. Я бы очень хотел, чтобы команда с ним завоевала те титулы и трофеи, о которых мы все мечтаем, а Джонни как игрок проявил свои лучшие качества в предстоящем сезоне», — заявил президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев.
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