«Химки» объявили о возвращении Микки
Руководство «Химок» объявило о подписании контракта с форвардом Джорданом Микки, сообщает официальный сайт клуба из Московской области. Соглашение рассчитано на год.
Напомним, что в прошлом американец выступал в составе «Химок», после чего перебрался в «Реал». В столице Испании он провёл сезон-2019/2020 и теперь вернулся в Россию.
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Джордан провел 26 матчей (2 — в старте), набирая в них 9,0 очка, собирая 4,2 подбора и совершая 1,0 блок-шота за 16:35 минуты. В чемпионате Испании Джордан отыграл 15 матчей, за которые набирал 6,8 очка, собирал 4,1 подбора и совершал 0,9 блок-шота за 16:07 минуты.
В прошлом Микки также выступал в составе «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».
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