«Химки» объявили о возвращении Микки

Руководство «Химок» объявило о подписании контракта с форвардом Джорданом Микки, сообщает официальный сайт клуба из Московской области. Соглашение рассчитано на год.

Напомним, что в прошлом американец выступал в составе «Химок», после чего перебрался в «Реал». В столице Испании он провёл сезон-2019/2020 и теперь вернулся в Россию.

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Джордан провел 26 матчей (2 — в старте), набирая в них 9,0 очка, собирая 4,2 подбора и совершая 1,0 блок-шота за 16:35 минуты. В чемпионате Испании Джордан отыграл 15 матчей, за которые набирал 6,8 очка, собирал 4,1 подбора и совершал 0,9 блок-шота за 16:07 минуты.

В прошлом Микки также выступал в составе «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».