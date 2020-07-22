Кириленко: столько сделано и достигнуто за четыре года, что мне даже страшно оставлять

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что будет баллотироваться на второй четырёхлетний строк.

«Я не могу сейчас всё бросить на полпути. Столько всего было сделано и достигнуто за четыре года, что мне даже страшно оставлять. Тем более, я ещё не участвовал в Олимпийских играх в статусе президента федерации», — приводит слова Кириленко Весь спорт.

Напомним, в качестве игрока Кириленко выступал за ЦСКА, «Юту Джаз», «Миннесоту Тимбервулвз», «Бруклин Нетс» и ряд других команд. Он является участником Матча всех звёзд НБА в 2004 году. До 2013 года Кириленко выступал за национальную команду России. В 2015 году он завершил карьеру. В этом же году он был избран в президенты РФБ.