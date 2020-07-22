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Кириленко: столько сделано и достигнуто за четыре года, что мне даже страшно оставлять

Кириленко: столько сделано и достигнуто за четыре года, что мне даже страшно оставлять
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что будет баллотироваться на второй четырёхлетний строк.

«Я не могу сейчас всё бросить на полпути. Столько всего было сделано и достигнуто за четыре года, что мне даже страшно оставлять. Тем более, я ещё не участвовал в Олимпийских играх в статусе президента федерации», — приводит слова Кириленко Весь спорт.

Напомним, в качестве игрока Кириленко выступал за ЦСКА, «Юту Джаз», «Миннесоту Тимбервулвз», «Бруклин Нетс» и ряд других команд. Он является участником Матча всех звёзд НБА в 2004 году. До 2013 года Кириленко выступал за национальную команду России. В 2015 году он завершил карьеру. В этом же году он был избран в президенты РФБ.

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