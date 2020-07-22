Молодой игрок «Химок» продолжит карьеру в «Зените»

Форвард Игорь Вольхин покинет подмосковные «Химки» и подпишет 2-летнее соглашение с санкт-петербургским «Зенитом», сообщается на телеграм-канале «Перехват».

Вольхин в сезоне-2019/2020 принял участие в 2 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 4,0 очка и совершая 1,5 подбора.



Напомним, 21 июля руководство подмосковного клуба объявило о подписании контракта с форвардом Джорданом Микки, который ранее уже выступал в «Химках». Соглашение с американцем рассчитано на один год.

Ранее Единая лига ВТБ представила календарь на сезон-2020/2021. Регулярный чемпионат стартует 20 сентября и завершится 25 апреля. В матче открытия сезона «Химки» на домашней площадке сыграют именно с «Зенитом». Арена проведения матча пока не утверждена.