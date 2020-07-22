Лидер «Финикса» заразился коронавирусом. Он проспал четыре дня кряду

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Фининкс Санз» Аарон Бэйнс получил положительный результат теста на коронавирус, сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
Известно, что игроки «Финикса» Рикки Рубио, Аарон Бэйнс, Эли Окобо и Джейлен Лекью не прибыли с командой в Орландо к рестарту сезона-2019/2020.
«У семьи практически не было симптомов, в то время как меня это отправило в постель на долгое время. Проспал четыре дня кряду», — приводит слова Бэйнса HoopsRumors.
Тренировочный лагерь команд НБА завершится 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
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