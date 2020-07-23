«Нью-Орлеан» разгромил «Бруклин», «Майами» обыграл «Сакраменто» в контрольных матчах НБА

«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграли «Бруклин Нетс» (99:68), «Майами Хит» победили «Сакраменто Кингз» (104:98) в контрольных матчах НБА.



Самыми результативным в составе «Пеликанс» стали Итуан Мур и Никейл Александр-Уокер, набравшие по 14 очков. у «Бруклина» Джанан Муса набрал 11 очков, Джаретт Аллен оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов, Карис Леверт и Родион Куруц записали себе в актив по 10 баллов. «Нью-Орлеан» играл без тяжёлого форварда Зайона Уильямсона, который всё ещё находится вне расположения клуба из-за неотложных семейных дел. Дата возвращения Зайона пока остаётся неизвестной.



Лучшим по результативности в «Майами» оказался Данкан Робинсон (18 очков), в составе «Кингз» отметился Бадди Хилд (19).