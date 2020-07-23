Экс-игрок ЦСКА Ветра рассказал, как перенёс семимесячную задержку зарплаты в клубе

Лидер московского ЦСКА 1990-х Гундарс Ветра рассказал, как в своё время ему удалось пережить трудные финансовые времена, когда клуб семь месяцев не выплачивал зарплату.



«После НБА вопрос денег не стоял передо мной так уж остро. Когда начались проблемы, я, наоборот, подбадривал остальных игроков: «Ребята, мы хорошо выступаем в Евролиге. Не будем портить сезон из-за денег. Лучше сыграем на максимуме и получим хорошие предложения».

Конечно, когда не платили, ребята были недовольны, но в итоге удалось создать позитивную обстановку. Все ребята были достаточно молоды и на тот момент больше интересовались баскетболом, чем деньгами. Я был уверен, что рано или поздно нам всё равно заплатят. Что и произошло.

Бывало, что и воды не было в раздевалке — то горячей, то вообще никакой. Был один игрок, который ни с кем не делился шампунем. Однажды налил себе на голову, спрятал в шкафчик и пошёл в душ, а там даже холодной воды нет. Жадность фраера сгубила», — цитирует Ветру «Матч ТВ».