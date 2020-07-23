Ветра: семья верила, что советский строй — лучший. Потом я впервые попал за рубеж

Лидер московского ЦСКА 1990-х Гундарс Ветра рассказал, как впервые начал подрабатывать на перепродаже товаров.



«Моя семья верила, что советский строй — лучший. Что всё у нас отлично. Потом я с юниорской сборной впервые попал за рубеж — в Грецию, чуть ли не самую бедную капстрану тех времен. Увидев её, подумал: «По-моему, нам в школе что-то не то рассказывали. Вроде не так уж и плох этот капитализм».

В тот момент понял, что на этом деле можно что-то наварить. Купить — продать, вывезти — привезти. Ходил чуть-чуть по лезвию. Делал это ещё и как протест против нашего строя. Показывал: я не хочу быть серым, как все остальные. Хочу большего. Обойдусь без нюансов, но ты же понимаешь: когда игроки говорят, что продали только бутылку водки или две банки икры, это ерунда. Всё было чуть-чуть интереснее», — приводит слова Ветры «Матч ТВ».