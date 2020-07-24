«Зенит» в соцсети намекнул на громкий трансфер

Баскетбольный клуб «Зенит» намекнул, что в скором времени официально объявит о подписании контракта с Грегом Монро. На официальной странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте» опубликованкороткий видеоролик со знаменитой актрисой Мэрилин Монро, вырезанный из фильма «В джазе только девушки».
Фото: https://vk.com/zenitbasket?w=wall-74457752_146430
Монро стал игроком «Баварии» в минувшее межсезонье. В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи. До этого он девять лет выступал в НБА в составе «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».
Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» не будет продлевать сотрудничество с Густаво Айоном, поэтому приобретение центрового стало одним из приоритетов клуба.
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