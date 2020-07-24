УНИКС заинтересован в бывшем форварде «Кливленд Кавальерс»
Руководство УНИКСа заинтересовано в приобретении форварда Джона Холланда, сообщает Sportando. Минувший сезон баскетболист провёл в составе «Хапоэля» из Иерусалима и в матчах внутреннего чемпионата, а также Лиги чемпионов ФИБА набирал 11,3 очка и реализовывал 46% бросков из-за дуги.
Холланд начинал свою карьеру в Европе в 2011 году и сменил множество команд, защищая цвета «Роанна», «Кахасола», «Гравелина» и «Бешикташа». После этого он попробовал пробиться в НБА через Лигу развития и в итоге попал в ростер «Кливленд Кавальерс».
Всего в НБА он провёл 25 поединков в регулярных чемпионатах, набирая в них 2,2 очка и собирая 1,0 подбора. Затем Холланд выступал в чемпионате Пуэрто-Рико и лишь в 2019 году перебрался в «Хапоэль».
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