Зайон Уильямсон вернулся в расположение «Нью-Орлеана» в Орландо

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон вернулся в расположение команды в Орландо для участия в рестарте сезона НБА, сообщил клуб на официальной странице в «Твиттере».



Уильямсон покинул кампус НБА в Орландо на прошлой неделе по семейным обстоятельствам. Клуб не стал уточнять детали проблем в семье Зайона, но выразил надежду на скорое возвращение Уильямсона. За пределами кампуса Уильямсон ежедневно проходил тестирование на коронавирс, результат которого был отрицитальным. Это означает, что Зайона ждёт четырёхдневный карантинный период, после которого он сможет приступить к тренировкам с командой.



Зайон — первый номер драфта НБА 2019 года. Пропустил большую часть сезона из-за травмы. Из-за этого успел сыграть всего в 19 встречах регулярного чемпионата, набирая в них 23,6 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,2 передачи. ​​​​​​​