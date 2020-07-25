Ватутин: при иной ситуации с бюджетом два важных игрока наверняка остались бы в ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин вновь выразил сожаление о расставании с Андреем Воронцевичем и Ховардом Сант-Росом, отметив, что решение о прекращении сотрудничества с игроками было принято на фоне усложнившегося финансового положения клуба.
«Мы завершили трансферную кампанию. Хотелось бы завершать её не новостями о расставании – говорю о Воронцевиче и Сент-Росе. Так сложилась жизнь, это были вынужденные бизнес-решения, связанные с сокращением бюджета, общей экономической ситуацией в клубе, стране и во всём мире.
Понимаю досаду болельщиков, потому что принято завершать селекционную кампанию подписанием, а у нас в этом году получилось иначе, мы сказали «до свидания» двум важным игрокам, которые при иной ситуации с бюджетом наверняка остались бы в команде.
В количественном отношении мы потеряли, в качестве игроков, которые остались, надеемся, выиграли. Никаких уходов и приходов в ближайшее время – до начала сезона – в ЦСКА не будет. Теперь 10 августа планируем собраться в Москве и начать предсезонную подготовку", — сказал Ватутин в интервью, размещённом на канале ЦСКА в YouTube.
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