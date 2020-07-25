«Лейкерс» обыграли «Орландо», потеряв Дэвиса. Кузма набрал очков больше Леброна

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Орландо Мэджик» (119:112) в контрольном матче НБА.



Самым результативным в составе победителей стал форвард Кайл Кузма, на счету которого 25 очков и 7 подборов. Леброн Джеймс набрал 20 очков и отдал 7 передач. У Кентавиуса Колдуэлл-Поупа — 17 очков, Диона Уэйтерса — 12 очков, Дуайта Ховарда — 9 очков и 8 подборов. Тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис досрочно завершил игру из-за травмы глаза в первой четверти. За 10 минут пребывания на площадке он успел набрать 9 очков и совершить 10 подборов.



У «Орландо» самую высокую результативность показал разыгрывающий Ди Джей Огастин, в активе которого 21 очко и 5 передач. Майкл Картер-Уильямс набрал 15 очков и совершил 8 подборов, Аарон Гордон записал на свой счёт 14 очков. Терренс Росс отметился 12 баллами, Никола Вучевич — 10 очками и 6 подборами.