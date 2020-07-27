«Барселона» нацелена на подписание покинувшего «Зенит» Айона

«Барселона» заинтересована в подписании контракта с покинувшим санкт-петербургский «Зенит» центровым Густаво Айоном, сообщает BasketServisi. По информации источника, каталонcкий клуб изначально был заинтересован в подписании Джока Лондейла и Айзейи Хартенштейна, однако приняла решение сменить направление.



Ранее стало известно, что Густаво Айон официально покинул состав «Зенита».



В сезоне-2019/2020 Айон принял участие в 26 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал по 12,5 очка, а также совершал по 5,3 подбора и отдавал по 2,2 передачи. До «Зенита» 35-летний Айон выступал за мадридский «Реал», а также за «Новый Орлеан» (2011/2012), «Орландо» (2012/2013), «Милуоки» (2013) и «Атланту» (2013/2014).