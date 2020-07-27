УНИКС подписал бывшего баскетболиста «Кливленда»

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с американским защитником Джоном Холландом. Соглашение с игроком рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне Джон Холланд выступал в составе иерусалимского «Хапоэля». В израильской лиге в минувшем сезоне Холланд набирал в среднем 10,5 очка и совершал 3,8 подбора.
Холланд начинал свою карьеру в Европе в 2011 году и сменил множество команд, защищая цвета «Роанна», «Кахасола», «Гравелина» и «Бешикташа». После этого он попробовал пробиться в НБА через Лигу развития и в итоге попал в ростер «Кливленд Кавальерс».
Всего в НБА он провёл 25 поединков в регулярных чемпионатах, набирая в них 2,2 очка и собирая 1,0 подбора. Затем Холланд выступал в чемпионате Пуэрто-Рико и лишь в 2019 году перебрался в «Хапоэль».
- 27 июля 2020
-
18:48
-
17:43
-
15:31
-
14:25
-
13:21
-
12:21
-
11:23
-
09:46
-
09:20
-
06:53
-
00:51
-
00:02
- 26 июля 2020
-
23:04
-
22:57
-
22:55
-
22:46
-
21:35
-
19:53
-
19:01
-
19:00
-
17:57
-
17:34
-
16:22
-
15:20
-
14:17
-
14:00
-
12:53
-
11:55
-
10:56
-
09:58
-
08:48
-
08:38
-
07:47
-
07:32
-
07:19