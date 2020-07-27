УНИКС подписал бывшего баскетболиста «Кливленда»

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с американским защитником Джоном Холландом. Соглашение с игроком рассчитано на один сезон.



В прошлом сезоне Джон Холланд выступал в составе иерусалимского «Хапоэля». В израильской лиге в минувшем сезоне Холланд набирал в среднем 10,5 очка и совершал 3,8 подбора.



Холланд начинал свою карьеру в Европе в 2011 году и сменил множество команд, защищая цвета «Роанна», «Кахасола», «Гравелина» и «Бешикташа». После этого он попробовал пробиться в НБА через Лигу развития и в итоге попал в ростер «Кливленд Кавальерс».



Всего в НБА он провёл 25 поединков в регулярных чемпионатах, набирая в них 2,2 очка и собирая 1,0 подбора. Затем Холланд выступал в чемпионате Пуэрто-Рико и лишь в 2019 году перебрался в «Хапоэль».