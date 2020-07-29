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Главный тренер ЦСКА Итудис рассказал, что побудило его реконструировать площадку в Греции

Главный тренер ЦСКА Итудис рассказал, что побудило его реконструировать площадку в Греции
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о причинах, которые побудили его построить баскетбольную площадку для детей в Трикале (Греция). Этот город является родным для специалиста.

«Я был в состоянии сделать это и внести свою лепту. Если некоторые из этих детей смогут при помощи этих условий стать профессиональными спортсменами, то я буду вдвойне горд. Это чисто человеческий шаг. Меня наполняет гордостью и любовью то, что я в 1984 и 1985 годах играл здесь, и тогда здесь было много грязи и комаров. По крайней мере на этом стадионе было невозможно играть детям. Я верю, что это будет не последнее, что мы сделаем для этого поселения и для спорта в целом», — приводит слова Итудиса Gazzetta.gr.

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