Игуодала нарвался на жёсткую реакцию, заявив, что не хочет, чтобы его дочь была лесбиянкой

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» Андре Игуодала столкнулся с критикой со стороны игрока женской НБА Эриал Пауэрс.



Игоудала написал в своём «твиттере» слова похвалы в адрес Пауэрс, назвав её по номеру. В ответ Пауэрс жёстко раскритиковала Игоудалу, напомнив, как он говорил, что не хочет, чтобы его дочь играла в баскетбол или становилась лесбиянкой.



«Мы каждый день сталкиваемся с неуважением к людям, так что для кого-то вроде вас публиковать этот твит на том же устройстве, на котором вы могли найти меня — недопустимо. Имейте ввиду, что комментатор назвал моё имя. Было бы также, если бы я была парнем? Посмотрите на картинку. Я не забыла. Я сказал то, что сказала!», — написала в своём «твиттере» Эриал Пауэрс.

