Игуодала нарвался на жёсткую реакцию, заявив, что не хочет, чтобы его дочь была лесбиянкой
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» Андре Игуодала столкнулся с критикой со стороны игрока женской НБА Эриал Пауэрс.
Игоудала написал в своём «твиттере» слова похвалы в адрес Пауэрс, назвав её по номеру. В ответ Пауэрс жёстко раскритиковала Игоудалу, напомнив, как он говорил, что не хочет, чтобы его дочь играла в баскетбол или становилась лесбиянкой.
«Мы каждый день сталкиваемся с неуважением к людям, так что для кого-то вроде вас публиковать этот твит на том же устройстве, на котором вы могли найти меня — недопустимо. Имейте ввиду, что комментатор назвал моё имя. Было бы также, если бы я была парнем? Посмотрите на картинку. Я не забыла. Я сказал то, что сказала!», — написала в своём «твиттере» Эриал Пауэрс.
- 30 июля 2020
-
00:45
-
00:37
-
00:25
-
00:14
- 29 июля 2020
-
22:59
-
21:57
-
21:41
-
20:49
-
18:51
-
18:00
-
16:40
-
15:42
-
14:37
-
13:20
-
12:24
-
12:04
-
11:45
-
11:21
-
10:39
-
10:21
-
09:28
-
09:23
-
08:15
-
07:06
-
06:45
-
00:32
- 28 июля 2020
-
23:44
-
23:43
-
23:01
-
22:39
-
22:34
-
22:16
-
21:48
-
21:10
-
20:28
Партнерский контент